Швейцарія обмежила в'їзд для власників російських проїзних документів — Finance.ua

Швейцарія обмежила в'їзд для власників російських проїзних документів Сьогодні 13:30 — Світ

Швейцарія обмежила в'їзд для власників російських проїзних документів

Влада Швейцарії офіційно запровадила обмеження на в'їзд вихідців з окупованих росією територій України та Грузії. Власники проїзних документів, виданих російською владою не зможуть отримати шенгенську візу, а також перетинати зовнішній кордон Шенгену.

Про новий регламент в'їзду повідомила Schengen Visa Information.

«Особи з окупованих росією територій України та сепаратистських регіонів Грузії не можуть отримати шенгенську візу та перетинати зовнішні кордони Шенгену за проїзними документами, виданими росією. Федеральна рада прийняла цей регламент на засіданні 16 серпня 2023 року», — цитує видання заяву Федеральної ради Швейцарії.

За даними Schengen Visa Information, Федеральна рада Швейцарії також наголосила, що віднині не визнаються звичайні та дипломатичні паспорти, свідоцтва про повернення, посвідчення особи моряка та посвідки на проживання для осіб без громадянства, видані російською владою.

Що стосується України, Федеральна рада підкреслила, що залежно від регіону встановлені різні дати видачі, після яких документи більше не приймаються.

Що стосується Грузії, Федеральна рада Швейцарії заявила, що всі російські проїзні документи, які були видані жителям сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії після 26 серпня 2008 року, не будуть прийматися для отримання шенгенської візи.

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Однак, попри нові обмеження, Швейцарія продовжить видавати візи з гуманітарних причин людям, які тікали з окупованих росією територій України та Грузії.

Рішення не приймати російські документи, видані в окупованих росіянами регіонах Рада ЄС ухвалили у грудні минулого року. Такі заходи вжили задля встановлення єдиної візової політики та безпеки держав-членів ЕС.

Після ухвалення цього рішення декілька країн одразу вирішили більше не приймати проїзні документи, видані в росії.

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