Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз — Finance.ua
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Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз

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Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз
Німеччина видала росіянам десятки тисяч національних віз
Попри занепокоєння щодо безпеки, а також обмеження, введені кількома державами — членами Європейського Союзу, стало відомо, що Німеччина видала десятки тисяч віз громадянам росії з лютого 2022 року. Німецькі консульства видали майже 32 000 національних віз.
Про це повідомляє Schengen Visa Info.
Німеччина застосовує менш обмежувальні правила щодо видачі віз і посвідок на проживання громадянам росії. Окрім 32 тисячі національних віз, було видано ще 51 тисячу шенгенських віз.
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Національні візи видавалися громадянам росії, які в основному в'їхали на територію Німеччини за звичайною шенгенською візою, яка діє протягом 90 днів. Після закінчення цього періоду росіяни зверталися за національною візою, яка дозволяла їм залишатися в країні на більш тривалий термін і влаштовуватися на роботу.
Кількість звичайних шенгенських віз, виданих громадянам рф з лютого 2022 року, майже вдвічі перевищує кількість національних віз. Таких консульства видали 51 тисячу. На підставі шенгенської візи росіяни можуть в'їжджати в Німеччину, а також у всі інші країни, що входять до Шенгенської зони.
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З усім тим, оскільки ця віза дійсна лише протягом короткого періоду часу, вважається, що всі, хто не подав документи на національну візу, вже повернулися в росію.
Крім національних і звичайних шенгенських віз, як відомо, Німеччина також видавала гуманітарні візи росіянам — здебільшого журналістам, правозахисникам і людям, які публічно виступали проти агресії проти України. Усього росіяни отримали 1 665 гуманітарних віз.

В яких країнах також видавали візи?

росіянам також видали велику кількість віз в інших країнах Шенгенської угоди. Наприклад, на три країни ЄС припало 60% усіх віз, виданих громадянам росії - це:
  1. Фінляндія (105 323 візи);
  2. Іспанія (154 450 віз);
  3. Італія (103 099 віз).
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Інші країни також надали значну кількість віз росіянам торік:
  • Греція (61 840);
  • Франція (55 285);
  • Німеччина (38 809);
  • Угорщина (25 081).
Офіційні дані показують, що рівень відмов громадянам росії становив 10,2%, що значно нижче середнього показника, який становить 17,9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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