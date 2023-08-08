Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів — Finance.ua
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Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів

Світ
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Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів
Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів
Італія призупинила програму видачі так званих «золотих віз» в обмін на інвестиції для громадян росії та білорусі.
Про це пише Italy24.
Це сталося в середині липня, майже через півтора року після рекомендацій Єврокомісії.
Міністерство у справах підприємств та продукції Італії не повідомило про причини такого рішення.
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«Ми повідомляємо про зупинення програми для громадян росії та білорусі відповідно до розпорядження президента комітету від 14 липня 2023 року відповідно до рекомендації C (2022) 2028 Європейського Союзу», — написало відомство.
Ця відстрочка з 28 березня 2022 року (дата рекомендації ЄС) означала, що за минулий рік країна видала як мінімум 32 російським громадянам дворічну «інвесторську» візу з 36 осіб, які її запросили, що підтверджується даними, переданими тим же міністерством.
У 2022 році росіяни представляли першу національність серед інвесторів, які отримали візу за програмою «Інвесторська віза до Італії» (Investor Visa for Italy), випередивши американців (12) і британців (12), а також ще 23 заможні вихідці з інших країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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