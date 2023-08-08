Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів — Finance.ua

Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів
Італія призупинила програму видачі так званих «золотих віз» в обмін на інвестиції для громадян росії та білорусі.
Про це пише Italy24.
Це сталося в середині липня, майже через півтора року після рекомендацій Єврокомісії.
Міністерство у справах підприємств та продукції Італії не повідомило про причини такого рішення.
«Ми повідомляємо про зупинення програми для громадян росії та білорусі відповідно до розпорядження президента комітету від 14 липня 2023 року відповідно до рекомендації C (2022) 2028 Європейського Союзу», — написало відомство.
Ця відстрочка з 28 березня 2022 року (дата рекомендації ЄС) означала, що за минулий рік країна видала як мінімум 32 російським громадянам дворічну «інвесторську» візу з 36 осіб, які її запросили, що підтверджується даними, переданими тим же міністерством.
У 2022 році росіяни представляли першу національність серед інвесторів, які отримали візу за програмою «Інвесторська віза до Італії» (Investor Visa for Italy), випередивши американців (12) і британців (12), а також ще 23 заможні вихідці з інших країн.
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