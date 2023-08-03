Італійський банк Intesa закриває представництво в рф, але поки не виходить з ринку — Finance.ua
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Італійський банк Intesa закриває представництво в рф, але поки не виходить з ринку

Фондовий ринок
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Італійський банк Intesa закриває представництво в рф, але поки не виходить з ринку
Італійський банк Intesa закриває представництво в рф, але поки не виходить з ринку
Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo вирішив закрити своє представництво в москві, хоча не зміг отримати дозвіл на повний вихід з росії через обмеження на продаж активів.
Про це повідомив прессекретар фінустанови, передає Reuters.
Маючи близько 900 осіб в штаті, на початку війни «Інтеза росія» обслуговувала лише корпоративних клієнтів через 27 відділень.
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Речник Intesa розповів, що закриття представництва не вплинуло на місцевий бізнес банку, над скороченням якого Intesa продовжує працювати.
Агентство зазначає, що на банки єврозони тиснуть наглядові органи галузі, щоб вони вийшли з росії, і Intesa вивчає варіанти, серед яких може бути продаж власним менеджерам банку.
Закриття представництва набуде чинності протягом кількох місяців.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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