Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження — Finance.ua
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Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження

Фондовий ринок
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Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження
Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження
На березень 2022 року в росії працювали 52 банки з іноземним капіталом. За півтора року повномасштабної війни проти України повністю вийшли з російського ринку лише 13 фінустанов.
Про це йдеться у спеціальному випуску моніторингу KSE Institute у рамках проєкту «Самосанкції / LeaveRussia».
Із великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit і PPF. Згортають або призупинили бізнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе та інші.
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Залишаються в рф Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank. Також зостаються на російському ринку китайські, японські та південно-корейські установи: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank й KEB HNB Bank.
У 2023 році повноцінно або частково в росії продовжує працювати 61 іноземний банк (зокрема, банки з іноземним капіталом та їхні представництва) та фінансові компанії платіжних систем, за даним аналітиків Київської школи економіки.
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Загальний прибуток банків, що знаходяться під іноземним контролем, у 2022 році перевищив 211 млрд руб. (майже $2,3 млрд).
На тлі скорочення кредитного портфеля іноземні банки збільшили обсяг залучених коштів здебільшого від корпоративних клієнтів. Причому найбільшим іноземним гравцям вдалося добре заробити як на відсотках, так і на комісіях, йдеться в коментарі KSE Institute.
Серед тих, хто розкрив річну звітність за російськими стандартами звітності, найбільший прибуток показали банки, що входять до системно значущих: Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 рік заробив понад 141 млрд руб. (понад $1,5 млрд), Unicredit Group — майже 57 млрд руб. (понад $0,6 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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