Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження — Finance.ua

Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження Сьогодні 14:03 — Фондовий ринок

Які великі міжнародні банки продовжують працювати в росії - дослідження

На березень 2022 року в росії працювали 52 банки з іноземним капіталом. За півтора року повномасштабної війни проти України повністю вийшли з російського ринку лише 13 фінустанов.

Про це йдеться у спеціальному випуску моніторингу KSE Institute у рамках проєкту «Самосанкції / LeaveRussia».

Із великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit і PPF. Згортають або призупинили бізнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе та інші.

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Залишаються в рф Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank. Також зостаються на російському ринку китайські, японські та південно-корейські установи: Bank of China, China Construction Bank, ICBC Bank, Agricultural Bank of China, Mizuho Bank й KEB HNB Bank.

У 2023 році повноцінно або частково в росії продовжує працювати 61 іноземний банк (зокрема, банки з іноземним капіталом та їхні представництва) та фінансові компанії платіжних систем, за даним аналітиків Київської школи економіки.

Загальний прибуток банків, що знаходяться під іноземним контролем, у 2022 році перевищив 211 млрд руб. (майже $2,3 млрд).

На тлі скорочення кредитного портфеля іноземні банки збільшили обсяг залучених коштів здебільшого від корпоративних клієнтів. Причому найбільшим іноземним гравцям вдалося добре заробити як на відсотках, так і на комісіях, йдеться в коментарі KSE Institute.

Серед тих, хто розкрив річну звітність за російськими стандартами звітності, найбільший прибуток показали банки, що входять до системно значущих: Raiffeisen Bank International (RBI) за 2022 рік заробив понад 141 млрд руб. (понад $1,5 млрд), Unicredit Group — майже 57 млрд руб. (понад $0,6 млрд).

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