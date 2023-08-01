Скільки компаній вже вийшло з росії та як це впливає на економіку країни — дослідження KSE Сьогодні 13:01 — Фондовий ринок

Скільки компаній вже вийшло з росії та як це впливає на економіку країни — дослідження KSE

У липні 2023 року KSE Institute ідентифікував ще 8 іноземних компаній, які покинули російський ринок, а їхня загальна кількість від початку повномасштабного вторгнення уже сягнула 262.

Про це йдеться у спеціальному випуску моніторингу KSE Institute у рамках проєкту «Самосанкції / LeaveRussia» щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку рф.

Дані дослідження показують, що:

кількість компаній, які продовжують діяльність у росії - 1 366;

кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції - 515;

кількість компаній, які згорнули російські операції - 1 219;

кількість компаній, які завершили вихід з рф — 262.

Станом на 30 липня експерти KSE Institute ідентифікували близько 3 362 компанії, організації і їх бренди з 92 країн та 58 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку рф, близько 40% з них публічні.

«Для ~1 480 публічних груп компаній ми також ідентифікували їхній операційний бізнес в рф та знайшли дані за 2021 рік до вторгнення, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $189,5 млрд), локальну виручку (на загальну суму $305,6 млрд), локальні активи (на загальну суму $327,4 млрд), а також персонал (близько 1,428 млн осіб) і сплачені податки (близько $25,2 млрд)», — зазначають експерти.

1 734 іноземні компанії вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в росії.

Станом на 30 липня 262 компанії, які вже повністю вийшли з рф, в 2021 році мали щонайменше 420,5 тис. чол. персоналу, $62,9 млрд річного доходу, $32,9 млрд капіталу та $59,4 млрд активів.

Компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 296,3 тис. чол. персоналу, $57,5 млрд річного доходу, $23,9 млрд капіталу та $28,5 млрд активів.

Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 92,2 тис. чол. персоналу, річний дохід у розмірі $28,6 млрд, $37,4 млрд капіталу і $97,4 млрд активів.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в рф, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 11 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

«Хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку рф. Тим не менше, якщо оперувати загальними цифрами в базі даних KSE, близько 36,3% компаній вже заявили про вихід з ринку рф або призупинили свою діяльність, але 40,6% все ще залишаються присутніми в країні, 15,3% вичікують і лише 7,8% здійснили повний вихід», — зазначають експерти.

Як вихід компаній впливає на економіку росії

Вплив на економіку росії лише 262 компаній, які повністю вийшли з країни, складно недооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 29,4% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 18,1% активів, 17,4% капіталу, інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 62,9 млрд дол. або 20,6% від всієї виручки і сплатили ~4,0 млрд дол. податків або 15,7% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися.

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