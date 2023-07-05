Україна через війну зазнала прямих збитків на майже $149 мільярдів — KSE Сьогодні 16:44

Україна через війну зазнала прямих збитків на майже $149 мільярдів — KSE

Наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно 149 млрд доларів.

Про це повідомив керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки (KSE) Максим Нефьодов під час презентації цифрових інструментів фіксації злочинів росіян.

«Зараз ми оцінюємо прямі збитки від другого етапу російської агресії, який розпочався у лютому 2022 року, приблизно у 149 млрд доларів. Мова йде про прямі збитки — знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати», — сказав Нефьодов.

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Він розповів, що в рамках проєкту «росія заплатить» аналітики КШЕ працюють з державними органами і бізнесом, щоб зрозуміти розмір збитків і їх наслідки для економіки країни.

Крім того, наразі фахівці КШЕ також займаються аналізом втрат від руйнування Каховської ГЕС, щоб «полегшити роботу приватним власникам і заявникам».

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, через підрив Каховської ГЕС Україні завдано щонайменше 2 млрд дол. прямих збитків, йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості.

Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення росії постраждало 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямих збитків — понад 54 млрд доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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