Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн — Finance.ua

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн
Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС становить близько 146 мільярдів гривень.
Про це повідомив у п’ятницю міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
«Близько 146 мільярдів гривень. Така орієнтовна сума завданих довкіллю збитків від підриву росією дамби Каховської ГЕС», — зазначив Стрілець у Facebook.
При цьому, з його слів, масштаб всіх збитків, завданих довкіллю війною нині, складно порахувати через неможливість зібрати всі дані.
«Підрив росіянами Каховської ГЕС — спланований терористичний акт. Він повністю підпадає під визначення екоциду. Важливо, щоб цей термін отримав чітке визначення у Римському статуті. Це потрібно не лише Україні, це потрібно всьому цивілізованому світу, щоб надалі в жодної країни не виникало намірів так зухвало знищувати довкілля», — зауважив міністр.
Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки
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