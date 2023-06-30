Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн

Казна та Політика
13
Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн
Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн
Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС становить близько 146 мільярдів гривень.
Про це повідомив у п’ятницю міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
«Близько 146 мільярдів гривень. Така орієнтовна сума завданих довкіллю збитків від підриву росією дамби Каховської ГЕС», — зазначив Стрілець у Facebook.
Читайте також
При цьому, з його слів, масштаб всіх збитків, завданих довкіллю війною нині, складно порахувати через неможливість зібрати всі дані.
«Підрив росіянами Каховської ГЕС — спланований терористичний акт. Він повністю підпадає під визначення екоциду. Важливо, щоб цей термін отримав чітке визначення у Римському статуті. Це потрібно не лише Україні, це потрібно всьому цивілізованому світу, щоб надалі в жодної країни не виникало намірів так зухвало знищувати довкілля», — зауважив міністр.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.