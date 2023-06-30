Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн — Finance.ua

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС оцінюють у близько 146 млрд грн

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС становить близько 146 мільярдів гривень.

Про це повідомив у п’ятницю міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Близько 146 мільярдів гривень. Така орієнтовна сума завданих довкіллю збитків від підриву росією дамби Каховської ГЕС», — зазначив Стрілець у Facebook.

При цьому, з його слів, масштаб всіх збитків, завданих довкіллю війною нині, складно порахувати через неможливість зібрати всі дані.

«Підрив росіянами Каховської ГЕС — спланований терористичний акт. Він повністю підпадає під визначення екоциду. Важливо, щоб цей термін отримав чітке визначення у Римському статуті. Це потрібно не лише Україні, це потрібно всьому цивілізованому світу, щоб надалі в жодної країни не виникало намірів так зухвало знищувати довкілля», — зауважив міністр.

УНН За матеріалами:

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