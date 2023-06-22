Збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 1,5 млрд доларів, — Шмигаль Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 1,5 млрд доларів, — Шмигаль

Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з відбудови України у Лондоні.

Сума завданих екологічних збитків включає в себе попередні оцінки шкоди, яка була нанесена сільському господарству, інфраструктурі, житлу та витрати на відновлення самої станції.

Очільник українського уряд зазначив, що загальна вартість відновлення України, оцінена Світовим банком у $411 млрд, зростатиме після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Нагадаємо, російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу. Дії росіян призвели до масового мору риби та знищення рідкісних видів тварин. За підрахунками Кабінеті міністрів, окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

згідно з першою оцінкою Нацбанку, через руйнування Каховської ГЕС негативний внесок у зміну реального ВВП України становитиме 0,2%;

за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на засіданні уряду було прийнято рішення про виділення 980 млн грн для відбудови житла постраждалим через підрив росіянами Каховської ГЕС;



для постраждалих від підтоплення планується одноразова грошова допомога. Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано допомогу в розмірі 5 тис. гривень.



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