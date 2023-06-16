Кошти постраждалим від підтоплення через підрив ГЕС: розмір допомоги — Finance.ua

Кошти постраждалим від підтоплення через підрив ГЕС: розмір допомоги Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Для постраждалих від підтоплення планується одноразова грошова допомога.

Про це Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила в ефірі національного телемарафону новин.

Нагадаємо, Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС.

Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень.

Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

Крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу.

«Дякую Уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям — це гроші і швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, що відгукнулися й готові надати підтримку людям, які зазнали лиха», — наголосила Ірина Верещук.

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня. Жителі з підтоплених регіонів отримають по 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє прем'єр-міністра України Денис Шмигаль

Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень. Виплати хочуть запустити вже протягом тижня.

«Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати», — сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.

Довідка Finance.ua:

програму компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло «єВідновлення» розширять і на підтоплені регіони. Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук;

допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу;

НБУ дав першу оцінку впливу підриву Каховської ГЕС на ціни;

в Greenpeace повідомили про затоплення 32 об'єктів з хімікатами, нафтою та бензином.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.