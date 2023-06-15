Допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу — Finance.ua

Допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу

До надання Україні надзвичайної допомоги для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС долучилися 16 країн ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Після руйнування греблі у Новій Каховці минулого тижня та у відповідь на запит української влади про допомогу ЄС мобілізує свої стратегічні резерви з запасів rescEU… 16 європейських країн — Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія і Швеція — запропонували допомогу через цей механізм цивільного захисту ЄС», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця допомога включає поставки баків для води, водяних помп, човнів, рятувального обладнання, генераторів та інших речей, необхідних для порятунку людей у районах, уражених катастрофою.

Єврокомісія повідомила про передання Україні трьох потужних мобільних станцій для обробки води, кожна з яких здатна надавати до 120 тис. літрів чистої питної води на добу. Це допоможе місцевій владі вирішити одну з найгостріших проблем у зоні затоплення.

Крім того, ЄС продовжує координацію із гуманітарними організаціями та партнерами з доставки постраждалому населенню України предметів першої необхідності, включаючи питну воду, продовольчі набори, грошову допомогу та надання обладнання для організації притулку.

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Для забезпечення таких гуманітарних операцій у постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС районах ЄС мобілізував додатково €500 тис. Ця допомога доповнює загальний пакет гуманітарної допомоги ЄС для України, вартість якого у 2023 році перевищила €200 мільйонів.

Укрінформ За матеріалами:

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