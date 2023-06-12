Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень — Finance.ua

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень Сьогодні 19:31 — Казна та Політика

Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень, Фото: Reuters

Сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський».

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Продовжується обміління акваторії у нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метра та «Кам'янська Січ» — на 6 метрів.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.

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