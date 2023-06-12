Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень — Finance.ua
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Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень

Казна та Політика
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Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень
Збитки довкіллю через підрив Каховської ГЕС вже перевищили 55 мільярдів гривень, Фото: Reuters
Сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський».
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Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Finance.ua
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