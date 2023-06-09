В "Укренерго" розповіли, чи буде дефіцит електроенергії через знищення росією Каховської ГЕС — Finance.ua

В "Укренерго" розповіли, чи буде дефіцит електроенергії через знищення росією Каховської ГЕС Сьогодні 15:25

Знищення росією Каховської ГЕС не вплине на баланс у генерації електроенергії у короткостроковій перспективі. Проте «Укренерго» разом із «Укргідроенерго» вже довелося переглянути режим роботи інших гідроелектростанцій, щоб пом’якшити наслідки страшного нововведення внаслідок підриву греблі.

Крім того, після деокупації знищення Каховської ГЕС негативно вплине на можливість запуску Запорізької АЕС, Запорізької ТЕС, розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю « Радіо Свобода»

«Цей терористичний акт, що призвів до гуманітарної та екологічної катастрофи, також спричиняє тяжкі наслідки для енергетики в довгостроковій перспективі», — пояснив він.

Після окупації росією, Каховська ГЕС не працювала на українську енергосистему. Тому в короткостроковій перспективі баланс у генерації не зміниться. Однак це не скасовує той факт, що наслідки від теракту вплинуть на енергосистему у довгостроковій перспективі.

«Деякі ефекти від підриву греблі є також і на роботу інших ГЕС», — зазначив Кудрицький. Раніше Президент Володимир Зеленський говорив про те, що повністю масштаби втрат можна буде оцінити через тиждень після підриву греблі.

Зазначимо, повноцінно розслідувати обставини вибуху Каховської ГЕС неможливо, допоки територія контролюється окупантами.

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