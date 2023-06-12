Аграрне міністерство назвало найбільшу проблему після підриву дамби Каховської ГЕС — Finance.ua

Аграрне міністерство назвало найбільшу проблему після підриву дамби Каховської ГЕС Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві на півдні України після підриву дамби ГЕС. Каховський канал забезпечував водою більше півмільйона гектарів земель.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє Мінагрополітики

Як зазначив міністр, постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем — фермерам тепер не буде за що їх обробляти. Оскільки основний і стабільний дохід вони отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи.

«Наслідки припинення зрошування значно більші. Не півмільйона гектар, а мільйон-півтора гектарів не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування, треба 3−5-7 років», — сказав Сольський.

Міністр також повідомив, що Каховське водосховище було джерелом для двох систем зрошування і подачі води — Каховської системи і Північно-Кримського каналу. Ці системи були збудовані з урахуванням рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для насосів. Зараз рівень води впав, тому вода до систем просто не дістається. Щоб його підняти, треба відновлювати дамбу. Тому це проблема на багато років.

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