У Greenpeace повідомили про затоплення 32 об'єктів з хімікатами, нафтою та бензином (інфографіка) — Finance.ua
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У Greenpeace повідомили про затоплення 32 об'єктів з хімікатами, нафтою та бензином (інфографіка)

Казна та Політика
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Через підрив росією Каховської ГЕС затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи, що може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину.
Про це йдеться у дописі українського представництва міжнародної організації Greenpeace.
За дослідженням, проведеним на основі супутникових даних, щонайменше 150 тонн моторного мастила витекло у воду в перші дні катастрофи.
У Greenpeace повідомили про затоплення 32 об'єктів з хімікатами, нафтою та бензином (інфографіка)
В організації повідомили, що навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, що значно ускладнить доступ до чистої води.
Там наголосили, що сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забрунювати Чорне море і прибережні райони.
Повідомляється, що наслідки катастрофи відчують і тварини, оскільки це забруднить їх ареал проживання.
Німецький хімік Greenpeace Манфред Сантен зазначив, що ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва продуктів та джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не відновлювати належним чином.
Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, з Каховського водосховища витекла значна частина його об'єму.
За матеріалами:
НВ
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