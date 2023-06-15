Підрив Каховської ГЕС: програму "єВідновлення" розширять на підтоплені регіони — Finance.ua

Підрив Каховської ГЕС: програму "єВідновлення" розширять на підтоплені регіони Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Підрив Каховської ГЕС: програму "єВідновлення" розширять на підтоплені регіони

Програму компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло «єВідновлення» розширять й на підтоплені регіони.

Про це заявила віцепрем'єр-міністер — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС, у межах програми єВідновлення.

Верещук додала, що уряд ухвалив відповідне рішення щодо дії цієї програми.

«Програма єВідновлення стовідсотково буде працювати для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. До прикладу, на Херсонщині визначено 35 таких населених пунктів», — резюмувала віцепрем'єрка.

Довідка Finance.ua:

панічно очікуючи на український контрнаступ, російські окупанти в ніч на 6 червня 2023-го вдалися до чергового воєнного злочину — підірвали греблю Каховської ГЕС, яку замінували ще восени минулого року;

сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень;



у Мінагро кажуть, що проблема зрошування стане найбільшою в сільському господарстві на півдні України після підриву дамби ГЕС. Адже Каховський канал забезпечував водою більше півмільйона гектарів земель.

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