Збитки від підриву Каховської ГЕС і затоплення Херсонщини можуть перевищити $10 млрд – ICU — Finance.ua
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Збитки від підриву Каховської ГЕС і затоплення Херсонщини можуть перевищити $10 млрд – ICU

Казна та Політика
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Збитки від підриву Каховської ГЕС і затоплення Херсонщини можуть перевищити $10 млрд – ICU
Збитки від підриву Каховської ГЕС і затоплення Херсонщини можуть перевищити $10 млрд – ICU
Сукупні втрати від підриву росією дамби Каховської ГЕС для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомив один із засновників інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко.
За словами Стеценка, наразі точно оцінити збитки від руйнувань неможливо, адже екологічні катастрофи такого масштабу мають тривалі наслідки, які можуть розтягнутися на десятиліття.
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«Буде багато негативних ефектів для природи та економіки, які ми зараз навіть не уявляємо», — зазначив він.
Співзасновник ICU додав, що є величезні прямі збитки, зокрема, зруйнована ГЕС, пошкоджені тисячі осель та комерційних приміщень, значна частина агроземель залишиться без належного зрошення, шкода для екології, вимирання десятків населених пунктів.
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Водночас є і масштабні непрямі наслідки — уповільнення розвитку величезного за площею регіону на багато років.
«Сукупні втрати для економіки у довгостроковій перспективі із урахуванням втрати виробничого та природного потенціалів можуть перевищити $10 млрд», — заявив він.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Forbes.ua
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