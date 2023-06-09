Як підрив Каховської ГЕС вплине на роботу зернового коридору - Мінагрополітики — Finance.ua

Як підрив Каховської ГЕС вплине на роботу зернового коридору - Мінагрополітики Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Підрив Каховської ГЕС російськими загарбниками прямо не впливає на роботу зернового коридору, в тому числі на відвантаження продовольства.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Якщо дивитися, чи катастрофа на Каховській ГЕС якось впливає на зерновий коридор і роботу портових терміналів чи відвантаження, то такого прямого впливу немає», — зазначив він.

Висоцький пояснив, що в зерновій ініціативі портова інфраструктура Миколаєва та Херсона не була задіяна. «Тобто, якихось фізичних перепон немає, крім потенційного ризику забруднення», — додав перший заступник міністра.

Водночас він зазначив, що зернова ініціатива не працює системно перш за все через блокування з боку Росії, і ті обсяги, які могли бути відвантажені в травні та червні з портів, включених до зернової ініціативи, не відвантажуються.

«Російська сторона як учасник інспекцій дуже часто відмовляється виконувати інспектування або погоджує інспектування буквально кількох суден у якомусь рандомному порядку», — сказав Висоцький, зауваживши, що нині в порівнянні з попередніми періодами робота коридору найповільніша і найгірша.

Також посадовець розповів про впровадження елементів так званого «плану Б» у контексті зернового коридору: «Є ухвалене рішення уряду. У бюджеті закладено 20 мільярдів гривень страхових потенційних виплат для того, щоб власники суден, вантажів могли отримати страховку від держави, оскільки під час війни отримати страховку від міжнародних контрагентів складно».

Перший заступник міністра додав, що другим елементом «плану Б» є певний безпековий момент. «Зараз фіналізуються документи в частині можливості запуску цієї страховки. Це є елементом цього «плану Б», — резюмував Висоцький.

Довідка Finance.ua:

Україна, ООН і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море». Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте росіяни заявляли, що угода діятиме до 18 травня.

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Укрінформ За матеріалами:

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