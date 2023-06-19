На відбудову житла постраждалим через підрив Каховської ГЕС виділять майже 1 млрд гривень — Finance.ua

На відбудову житла постраждалим через підрив Каховської ГЕС виділять майже 1 млрд гривень Сьогодні 11:11 — Особисті фінанси

На відбудову житла постраждалим через підрив Каховської ГЕС виділять майже 1 млрд гривень

За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на засіданні Уряду було прийнято рішення про виділення 980 млн грн для відбудови житла постраждалим через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Головним розпорядником коштів стане Херсонська обласна військова адміністрація.

Кошти підуть на проведення технічного обстеження, розробку проектно-кошторисної документації та надання грошової допомоги тим, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС.

«Комісіям необхідно провести обстеження, а також фіксацію пошкоджень і руйнувань житла в максимально стислі терміни. Після цього Мінвідновлення зможе розпочати процедуру надання грошової допомоги мешканцям територій, постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Важливо, щоб власники пошкодженого та зруйнованого житла закінчили відновлювальні роботи до початку осінньо-зимового періоду», — підкреслила заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Де візьмуть гроші? Програма відбудови пошкодженого та знищеного житла в районах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, фінансуватиметься за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Поки що це рішення стосуватиметься тільки неокупованих територій.

Механізми отримання грошової допомоги:

Для пошкодженого житла грошову допомогу можна буде отримати за допомогою послуги єВідновлення. Для цього заяви подаються через застосунок Дія.

Для відбудови знищеного житла до вступу в дію постійного порядку надання компенсацій буде працювати тимчасова спрощена процедура. Подання заяв відбуватиметься в паперовому вигляді безпосередньо через представників органів місцевого самоврядування, а також з 15 липня — через застосунок Дія.

Результати обстеження житла мають бути внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Які є формати отримання грошової допомоги?

Придбання іншого житла (обирає власник).

Отримання грошей на рахунок заявника для відбудови житла на власній земельній ділянці.



Будівництво кварталу для надання житла постраждалим.



На засіданні Уряду також прийнято рішення посилити кадровий склад Херсонської ОВА, зокрема, для організації обстежень пошкодженого житла та оцінки руйнувань. 10 областей відправлять до зони катастрофи до 15 фахівців з кожного регіону.

За останніми даними, підтопленими залишаються 1649 будинків у 34 населених пунктах. Затоплені ділянки дороги Херсон — Нова Каховка — Генічеськ. Із зони катастрофи евакуйовано майже 3 000 людей, з них понад 300 — діти. В тимчасових пунктах евакуації наразі перебувають майже 500 людей.

Довідка Finance.ua:

для постраждалих від підтоплення планується одноразова грошова допомога. Кожній постраждалій від підтоплення особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень ;

; крім того, за спільною домовленістю з нашими партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона складатиме 6600 гривень на особу;



нагадаємо, панічно очікуючи на український контрнаступ, російські окупанти в ніч на 6 червня 2023-го вдалися до чергового воєнного злочину — підірвали греблю Каховської ГЕС, яку замінували ще восени минулого року. Детальніше про найбільшу техногенну катастрофу за десятиліття, а також її наслідки ми розповіли у статті за посиланням нижче.

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