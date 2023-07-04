З ринка рф пішли ще 13 міжнародних компаній: Bosch та Michelin — KSE Institute Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

З ринку росії у червні пішли 13 міжнародних компаній, зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute.

Аналітики зазначають, що загалом станом на сьогодні 254 міжнародні компанії повністю припинили діяльність у Росії. Також 1191 іноземний бізнес згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

«Водночас 1352 (40,8% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,7% від загального числа) іноземних бізнесів призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати», — йдеться у дослідженні.

Згідно з даними моніторингу, 254 міжнародні компанії, що повністю залишили ринок Росії, забезпечували щонайменше 417,5 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав 62,2 млрд доларів, а капітал оцінювався у 28,6 млрд доларів, тоді як вартість активів цих компаній сягала 52,4 млрд доларів.

Експерти KSE Institute зазначають, що станом на кінець червня 2023 року російський ринок уже покинули компанії з 35 країн і 39 галузей економіки, продемонструвавши справжню реакцію на повномасштабне вторгнення, яке розпочала рф.

Найбільше з них мали штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії і Франції та працювали в індустріях «Автомобілебудування», «Енергетика, нафта та газ», «Електроніка», «Споживчі товари та одяг», та «Їжа та напої».

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УНІАН За матеріалами:

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