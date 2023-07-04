Латвія частково відновила видачу віз росіянам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Латвія частково відновила видачу віз росіянам

Світ
18
Латвія частково відновила видачу віз росіянам
Латвія частково відновила видачу віз росіянам
Відсьогодні МЗС Латвії відновить приймання заяв на отримання візи від громадян росії, але подати її можуть тільки певні категорії, а кожна заява буде розглядатись індивідуально.
Про це пише латвійське Delfi.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Після оцінки актуальної ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами і регіональними партнерами з 4 липня Міністерство закордонних справ Латвії відновить приймання заяв на отримання візи від громадян росії в дипломатичних і консульських представництвах Латвії за кордоном, повідомили у пресслужбі МЗС.
Відтепер заяву на отримання візи зможуть подати члени сімей громадян і негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі й дідусі, діти, онуки, а також утриманці), члени сімей громадян країн Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії, а також особи, чий в'їзд пов’язаний із гуманітарними міркуваннями: наприклад, у випадку серйозної хвороби близької людини або участі в похороні, а також у випадках, коли є загроза безпеці або життю людини.
Читайте також
У МЗС наголосили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально, і заявник повинен буде за допомогою документів довести відповідність одній зі згаданих категорій винятку.
Нагадаємо, приймання заяв на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном було тимчасово призупинено у зв’язку з військовим заколотом пвк «вагнер» і його ватажка євгена пригожина в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.