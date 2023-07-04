Латвія частково відновила видачу віз росіянам — Finance.ua

Латвія частково відновила видачу віз росіянам Сьогодні 16:31 — Світ

Латвія частково відновила видачу віз росіянам

Відсьогодні МЗС Латвії відновить приймання заяв на отримання візи від громадян росії, але подати її можуть тільки певні категорії, а кожна заява буде розглядатись індивідуально.

Про це пише латвійське Delfi.

Після оцінки актуальної ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами і регіональними партнерами з 4 липня Міністерство закордонних справ Латвії відновить приймання заяв на отримання візи від громадян росії в дипломатичних і консульських представництвах Латвії за кордоном, повідомили у пресслужбі МЗС.

Відтепер заяву на отримання візи зможуть подати члени сімей громадян і негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі й дідусі, діти, онуки, а також утриманці), члени сімей громадян країн Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії, а також особи, чий в'їзд пов’язаний із гуманітарними міркуваннями: наприклад, у випадку серйозної хвороби близької людини або участі в похороні, а також у випадках, коли є загроза безпеці або життю людини.

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У МЗС наголосили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально, і заявник повинен буде за допомогою документів довести відповідність одній зі згаданих категорій винятку.

Нагадаємо, приймання заяв на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном було тимчасово призупинено у зв’язку з військовим заколотом пвк «вагнер» і його ватажка євгена пригожина в росії.

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