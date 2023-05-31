ЄС восени може скасувати безвіз із третіми країнами, включно з Україною — Finance.ua

ЄС восени може скасувати безвіз із третіми країнами, включно з Україною Сьогодні 16:15 — Світ

ЄС восени може скасувати безвіз із третіми країнами, включно з Україною

Європейська комісія вже восени 2023 року може переглянути правила безвізових режимів ЄС з іншими країнами.

Комісія повідомила , що починає консультації щодо цього з парламентом і Радою ЄС.

«Візова політика ЄС тісно переплітається з нашою міграційною політикою. Краща візова політика матиме позитивний вплив на наше управління міграцією. Погодження політики безвізового режиму країн-сусідів ЄС є ключовою основою для міцного об'єднаного партнерства з нашими сусідами в регіоні», — пояснила Ільва Йоханссон, комісар внутрішніх справ ЄС.

Як може змінитися режим безвізу з ЄС

Єврокомісія попередила, що може включити в правила безвізу:

нові підстави для зупинення задля усунення ризиків;

адаптацію порогів для спрацьовування механізму;

зробити процедуру зупинення більш ефективною та гнучкою;

посилення положень моніторингу та звітності.

Чому у ЄС побоюються безвізу

Раніше президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що Комісія готує законодавчі зміни до механізму зупинення віз.

Безвізова країна може стати транзитним центром для нелегальних в'їздів до ЄС, нагадали в Єврокомісії. Так, до країн Західних Балкан у 2022 році вільно в'їжджали нелегальні мігранти, нагадали у ЄС.

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Також з-поміж ризиків для безпеки Єврокомісія назвала схеми громадянства для інвесторів у країнах із безвізовим режимом. ЄС вважає, що представники організованої злочинності та корупціонери можуть «придбати» собі громадянство такої країни, щоб без віз в'їжджати до ЄС.

Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною, що не входять до ЄС, включно з Україною.

25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а 8 отримали звільнення від візового режиму внаслідок успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна). У квітні цього року Косово отримало обіцянку про безвіз із 1 січня 2024 року.

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