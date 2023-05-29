Вимога до кандидата в ЄС: у Раді хочуть відновити електронне декларування — Finance.ua

Вимога до кандидата в ЄС: у Раді хочуть відновити електронне декларування
Верховна Рада планує найближчим часом відновити електронне декларування та відповідальність за нього.
Про це повідомив перший заступник
голови В Р Олександр Корнієнко на полях Київського безпекового форуму, передає Укрінформ.
За його словами, це необхідно для виконання всіх вимог щодо кандидатського статусу України в ЄС.
Корнієнко наголосив, що Єврокомісія має враховувати те, що трек щодо кандидатського статусу майже виконаний Україною.
«Він на 95% виконаний. Але ми маємо виконати більш ніж на 100%. Ми маємо виконати на 110%», — сказав віцеспікер парламенту.
А для виконання усіх вимог необхідно повернути до повноцінної роботи органи антикорупційної інфраструктури. «Якщо простими словами, це повернення електронного декларування і відповідальність за нього», — уточнив Корнієнко.
«Це все треба робити найближчим часом, тому що деякі питання вже, відверто кажучи, залежалися в Верховній Раді», — додав він.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від української влади виконання низки взятих на себе зобов’язань в рамках нової програми співпраці, зокрема щодо відновлення декларування та посилення боротьби з корупцієб.
Довідка Finance.ua:
- віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним;
- в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що посадовцям під час дії воєнного стану подавати декларації не обов’язково.
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