Вимога до кандидата в ЄС: у Раді хочуть відновити електронне декларування — Finance.ua

Вимога до кандидата в ЄС: у Раді хочуть відновити електронне декларування Сьогодні 08:35

Вимога до кандидата в ЄС: у Раді хочуть відновити електронне декларування

Верховна Рада планує найближчим часом відновити електронне декларування та відповідальність за нього.

голови В Р Олександр Корнієнко на полях Київського безпекового форуму, Про це повідомив перший заступникКорнієнко на полях Київського безпекового форуму, передає Укрінформ.

За його словами, це необхідно для виконання всіх вимог щодо кандидатського статусу України в ЄС.

Корнієнко наголосив, що Єврокомісія має враховувати те, що трек щодо кандидатського статусу майже виконаний Україною.

«Він на 95% виконаний. Але ми маємо виконати більш ніж на 100%. Ми маємо виконати на 110%», — сказав віцеспікер парламенту.

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А для виконання усіх вимог необхідно повернути до повноцінної роботи органи антикорупційної інфраструктури. «Якщо простими словами, це повернення електронного декларування і відповідальність за нього», — уточнив Корнієнко.

«Це все треба робити найближчим часом, тому що деякі питання вже, відверто кажучи, залежалися в Верховній Раді», — додав він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від української влади виконання низки взятих на себе зобов’язань в рамках нової програми співпраці, зокрема щодо відновлення декларування та посилення боротьби з корупцієб.

Довідка Finance.ua:

віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним;

в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що посадовцям під час дії воєнного стану подавати декларації не обов’язково.



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