Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування — Finance.ua

Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування

Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

«Ми виходимо з того, що у нас є зобов’язання в рамках макрофінансової допомоги, зобов’язання в рамках МВФ. Відновлення електронного декларування, перегляд функцій САП і ще кілька заходів в антикорупційній тематиці — ми їх будемо виконувати, будемо відновлювати електронне декларування в умовах війни з певним обмеженням щодо доступу до інформації, звичайно, але це рішення буде ухвалено», — сказала вона.

Читайте також Як декларувати дохід з дивідендів іноземних компаній: короткий гайд

Стефанішина підкреслила, що законопроєкт буде розглянуто в червні і декларації будуть відновлені в повному обсязі, так як це було до 24 лютого 2022 року.

«Будуть внесені зміни до законодавства, які встановлюють адміністративну і кримінальну відповідальність, тобто позбавлення волі на 5 років не буде, якщо ти зробив технічну помилку в декларації; якщо ти приховав 5 квартир у Києві, тоді — так», — пояснила віцепремʼєрка.

Вона також зауважила, що ще тривають дискусії щодо публічності декларації і очікується, що в період дії воєнного стану реєстр не буде публічним, але декларанти можуть приймати індивідуальне рішення про оприлюднення декларації.

Читайте також Депутати звільнили біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу

Нагадаємо, у травні 2022 року в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що посадовцям під час дії воєнного стану подавати декларації не обов’язково.

На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 8071, який відновлює процес подання та перевірки електронних декларацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.