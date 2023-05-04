Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування — Finance.ua
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Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування

Казна та Політика
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Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування
Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування
Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
«Ми виходимо з того, що у нас є зобов’язання в рамках макрофінансової допомоги, зобов’язання в рамках МВФ. Відновлення електронного декларування, перегляд функцій САП і ще кілька заходів в антикорупційній тематиці — ми їх будемо виконувати, будемо відновлювати електронне декларування в умовах війни з певним обмеженням щодо доступу до інформації, звичайно, але це рішення буде ухвалено», — сказала вона.
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Стефанішина підкреслила, що законопроєкт буде розглянуто в червні і декларації будуть відновлені в повному обсязі, так як це було до 24 лютого 2022 року.
«Будуть внесені зміни до законодавства, які встановлюють адміністративну і кримінальну відповідальність, тобто позбавлення волі на 5 років не буде, якщо ти зробив технічну помилку в декларації; якщо ти приховав 5 квартир у Києві, тоді — так», — пояснила віцепремʼєрка.
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Вона також зауважила, що ще тривають дискусії щодо публічності декларації і очікується, що в період дії воєнного стану реєстр не буде публічним, але декларанти можуть приймати індивідуальне рішення про оприлюднення декларації.
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Нагадаємо, у травні 2022 року в Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що посадовцям під час дії воєнного стану подавати декларації не обов’язково.
На розгляді в парламенті перебуває законопроєкт № 8071, який відновлює процес подання та перевірки електронних декларацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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