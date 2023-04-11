Депутати звільнили біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу — Finance.ua

Депутати звільнили біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу Вчора 17:02 — Казна та Політика

Депутати звільнили біженців від необхідності декларувати отриману за кордоном допомогу

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить звільнити українських біженців від обов’язку декларувати доходи, якщо вони отримували фінансову допомогу за кордоном.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 11 квітня, повідомив народний депутат Данило Гетманцев

Він зазначив, що таку норму було закладено у законопроєкт 7632, прийнятий за основу ще восени минулого року.

Також законом остаточно виправлено колізію, яка стосувалася переліку окупованих територій.

«Відповідний перелік, затверджений Мінреінтеграцією, застосовуватиметься податковою у повному обсязі», — повідомив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

у Верховній Раді активно обговорюється можливість відновлення е-декларування до завершення воєнного стану, оскільки нічого не заважає посадовцям подавати декларації;

раніше повідомлялось, що українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов’язані задекларувати її.

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