Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити — Finance.ua

Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити Сьогодні 20:08 — Особисті фінанси

Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити

У пошуках порятунку від війни багато українців виїхали за кордон, де більшість держав Європи запропонували їм статус тимчасового захисту. Це надало їм право отримувати грошову допомогу.

Так, відтепер українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов’язані задекларувати її.

Річ у тім, що така грошова допомога вважається іноземним доходом, а отже про її отримання треба прозвітувати податковій. При цьому жодних зборів чи податків на гроші не накладається.

Що таке декларація виплат?

В Україні деякі категорії громадян зобов’язані подавати річні декларації про майновий стан і доходи. До них належать:

фізичні особи-підприємці (ФОП);

люди, які отримують податкову знижку або придбали майно / отримали спадщину, що підлягає оподаткуванню;

ті, хто виїхав за кордон на постійне проживання.

Під останню категорію підпадають українці, які отримали статус тимчасового захисту в дружніх державах. Про це йдеться у статті 179 Податкового кодексу.

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"Але існує виняток щодо оподаткування іноземних доходів. Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації та які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів",— пояснює юристка Мар’яна Гавришко.

Так, українські біженці, які скористалися правом на тимчасовий захист, мають задекларувати отримані за кордоном грошові виплати як іноземний дохід. При цьому податок та військовий збір з таких доходів вираховувати та стягувати не будуть. Потрібно зазначити тільки отримання таких коштів як дохід.

Як задекларувати виплати

Податковий звіт можна подати онлайн через Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України. Для цього треба зайти у розділ «ЕК для громадян» та обрати графу «Податкова декларація про майновий стан і доходи».

Відповідно до Податкового кодексу України, податкові декларації подаються за базовий звітний період. Він дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 1 травня року, що настає за звітним. Так, податкову декларацію за 2022 рік потрібно подати до 1 травня 2023 року.

У електронному бланку необхідно самостійно вписати всі суми отриманих виплат, а також обчислити загальний дохід.

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