У Раді хочуть відновити е-декларування під час воєнного стану — Finance.ua

У Раді хочуть відновити е-декларування під час воєнного стану Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

У Раді хочуть відновити е-декларування під час воєнного стану

У Верховній Раді активно обговорюється можливість відновлення е-декларування до завершення воєнного стану, оскільки нічого не заважає посадовцям подавати декларації.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна.

«Одна з ініціатив — законопроєкт № 8071. У ньому йдеться про те, що чиновники подають декларації не через три місяці після завершення воєнного стану, а через певний термін після ухвалення цього закону. Топпосадовцям нічого не заважає подавати декларації. Зрозуміло, що їх не мають подавати військові чи люди на окупованих територіях», — зазначила депутатка.

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За її словами, документ уже обговорювався на засіданні погоджувальної ради, за результатами якого у комітеті переконуватимуть колег відновити е-декларування вже зараз, не чекаючи «ані завершення війни, ані чергових корупційних скандалів».

Народна депутатка нагадала: зараз діє норма, яка передбачає, що після завершення воєнного стану протягом трьох місяців подаються всі декларації, які не були подані через призупинення е-декларування, а тому ніякої «дірки» у процесі не буде.

«Навіть ті, хто пропрацював пів року і звільнився, мають подавати декларації. Те саме стосується і всіх кандидатських декларацій», — резюмувала Радіна.

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Укрінформ За матеріалами:

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