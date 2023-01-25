Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні» — Finance.ua
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Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»

Особисті фінанси
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Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»
Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні»
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив концепт «Податкової в смартфоні» і запрошує всіх зацікавлених до його обговорення.
План з діджиталізації податкової служби на 2023 рік Гетманцев оприлюднив у Телеграмі.
На 2023 рік передбачено такі зміни:
  1. Модернізація контакт-центру ДПС — пошук та усунення слабких місць, зв’язок у режимі реального часу, зменшення часу очікування відповіді.
  2. Інтерактивна база навчання для платників податків — створення онлайн-університету, максимальний рівень навчання протягом двох тижнів, диджиталізація професійного розвитку податківців, розробка програм підвищення кваліфікації для працівників ДПС.
  3. Розширення функціонування е-кабінету платника податків — зручний інтерфейс, переведення послуг в електронний формат, інтеграція з усіма держреєстрами, створення профілю платника, можливість подання заяви про відстрочку податкового боргу.
  4. Підвищення культури добровільного декларування — автоматичне передзаповнення декларацій про майновий стан та доходи фізосіб, декларацій для ФОП на загальній та спрощеній системі оподаткування.
  5. «Smart ФОП» — формат спрощеної системи оподаткування, коли підприємець після реєстрації через «Дію» (3 група, без працівників, неплатник ПДВ) надалі тільки працює та розвиває бізнес, а банк утримує за нього податки (5% єдиного податку, мінімальний ЄСВ) , надає доступ ДПС до даних страхування коштів).
  6. Е-аудит (SAF-T) — електронний стандарт звітності для обміну даними бухобліку, формує профіль платника податків. Перед поданням декларації можна перевірити її через програмне забезпечення податкової та усунути неточності.
  7. Е-акциз — електронний контроль за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Електронну марку акцизного податку наноситимуть на товар у вигляді QR-коду. Через «Дію» можна буде перевірити товар щодо сплати податків.
  8. Автоматизація роботи з Big Data для аналізу ризиків трансфертного ціноутворення (ТЦО) — удосконалення ризикорієнтованих підходів, підвищення швидкості аналізу, формування історичного архіву даних.
  9. Впровадження CRS та автоматичний обмін міждержавними звітами — щорічний обмін даними, фінустанови збирають інформацію про фінансові рахунки фізосіб та нерезидентів. Зазначена інформація дає можливість ідентифікувати власника, фінустанову та вартість активів, що зберігаються.
  10. Розвиток системи обміну даними РРО — впровадження аналітичної частини системи обліку даних (СОД) РРО, використання даних РРО в аналітичній діяльності, створення механізму контролю за оборотом товарів та обсягами доходів.
За словами Гетманцева, концепт «Податкової в смартфоні» вже викликав неабияку зацікавленість серед бізнесу. Депутат запрошує до його обговорення всіх зацікавлених.

Довідка Finance.ua:

  • платники податків зможуть декларувати доходи та активи, не звертаючись до Державної податкової служби (ДПС), а використовуючи для цього свій смартфон;
  • в Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», завдяки чому скасують механізми надання більшості дозволів;
  • реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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