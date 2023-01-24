В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян — Finance.ua

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

В Офісі президента назвали реальну ставку податків з доходів громадян

Реальна ставка оподаткування доходів українців сьогодні сягає 51,5%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма на брифінгу, який транслювався на Youtube

«Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але потрібно розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян складає сьогодні 51,5%», — сказав він.

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За його словами, ця цифра включає 22% Єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

«Якщо подивитись, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно здійснюючи оплату працівнику, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітну плату, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень», — сказав Шурма.

Заступник керівника Офісу президента вважає, що це призводить до того, що багато заробітних плат перебуває в тіні.

Шурма також заявив, що це доволі багато в порівнянні з Європою, де, за його даними, «така ставка в середньому складає близько 30%».

Довідка Finance.ua:

в Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», завдяки чому скасують механізми надання більшості дозволів;

у країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої 10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні;

яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні; держбюджет на 2023 рік передбачає фіксовані мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Саме за цими показниками розраховуються ліміти річного доходу, ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОПів. Скільки доведеться платити «спрощенцям» 2023 року — за посиланням.



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