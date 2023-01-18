Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес — Finance.ua

Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес

У країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої 10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж ні.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Згідно з повідомленням, бізнес спільнота вже тривалий час говорить про кілька важливих речей:

необхідність детінізації економіки,

важливість зниження навантаження на фонд оплати праці.

" З таким податковим навантаженням прозорий бізнес стає абсолютно неконкурентним порівняно з тіньовим. Тому, в цілому, бізнес зацікавлений в анонсованій концепції податкової реформи і готовий активно долучитися до роботи над нею, надаючи відповідну експертизу та пропозиції", — йдеться у повідомленні.

За словами бізнесу, безумовно привабливою виглядає ідея зробити країну інвестиційно привабливою, зокрема з погляду податків, зробити все прозорим, прибрати тіньові потоки. Адже за наявної досить непростої воєнної ситуації не лише існуючий економічний фронт країни (бізнес) має працювати.

Для України вкрай важливими є і нові інвестиції, аби, зокрема, сприяти і більш швидкому відновленню, оскільки, лише за офіційними даними, торік економіка України скоротилась на більше ніж 30%, падіння виробництва по деяким індустріям складає до 70%-80%, тощо. Тож нова конкурентоздатна система вкрай потрібна країні — потрібна як вже працюючому, так і новому бізнесу.

Однак, наразі важливо вичерпно визначити детальні параметри податкової реформи, які стимулюватимуть бізнес працювати легально, зокрема, передбачивши зниження окремих податків.

Які ще реформи очікують

Окрім того, не лише податкові ставки є наразі питанням для країни. Реформування потребує:

вся система адміністрування податків,

усунення законодавчих недосконалостей та суперечностей,

прописання зрозумілого обсягу повноважень та функцій державним органам (аби не було суперечностей та пересікань);

вкрай актуальними є питання верховенства права та ефективної боротьби з корупцією, аби, змінивши розподіл податків, вся система почала працювати по-іншому — чесно, прозоро та чітко.

І, як зазначають ініціатори, анонсована реформа, в першу чергу, має стати антикорупційною, що, звісно, підтримується спільнотою та є вкрай довгоочікуваною.

«Тим не менше, драфтового тексту документу бізнес поки не бачив, тому, фінальну позицію спільнота зможе представити, ознайомившись із прописаною концепцією у вигляді законопроєкту — аби кожна індустрія змогла математично прорахувати ефекти. Більше того, важливим завданням є і досягнення порозуміння із міжнародними партнерами України щодо параметрів податкової реформи», — зазначають у ЄБА.

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