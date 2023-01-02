НБУ: до чого готуватися українцям у 2023 році — Finance.ua

НБУ: до чого готуватися українцям у 2023 році Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Глава НБУ розповів, що регулятор при прогнозуванні інфляції на наступний рік виходить з трьох сценаріїв.

Перший сценарій має на увазі досить швидке відновлення економіки.

«До цього сценарію закладено продовження енергетичного терору, однак й досить успішний захист повітряного простору України та об’єктів критичної інфраструктури завдяки ефективній роботі нашої протиповітряної оборони та ЗСУ, а також оперативне відновлення пошкоджених потужностей. Власне, це та ситуація, яку ми бачили цього тижня», — заявив Андрій Пишний.

Дефіцит електроенергії за такого сценарію не повинен перевищувати за розрахунками НБУ 25%, і саме цей сценарій в центробанку розглядають як базовий під час прогнозування, оцінки можливих варіантів та напрацювання плану дій.

Негативні сценарії

Другий сценарій, на який орієнтується НБУ, передбачає повільне відновлення та більш глибоке ураження критичної енергетичної інфраструктури.

«Власне, це ті наслідки, які ми з вами могли спостерігати після атаки 23 листопада. В цій ситуації і тривалість відновлення, і вартість ремонтних робіт і, відповідно, недоступність енергетичних та передавальних потужностей зростають, а значить й зростає дефіцит», — розповів Андрій Пишний.

Третій сценарій допускає серйозні руйнування з масштабними перебоями в енергосистемі. В Нацбанку сподіваються, що цього не допустять ЗСУ та ППО, оскільки такий сценарій має досить суттєві драматичні наслідки на економічні процеси.

«За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 в/п у 2023 році залежно від того сценарію, за яким розвиватимуться події», — повідомив голова НБУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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