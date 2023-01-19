«Регуляторна гільйотина» та податкова у смартфоні — Гетьманцев розповів, чого цьогоріч очікувати бізнесу — Finance.ua

«Регуляторна гільйотина» та податкова у смартфоні — Гетьманцев розповів, чого цьогоріч очікувати бізнесу Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

В Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», завдяки чому скасують механізми надання більшості дозволів.

Про це GrowHow розповів народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

З його слів, залишаться лише ті дозволи, що є необхідними для збереження життя людей. Наприклад, ті, які регулюють роботу атомних електростанцій. Зараз же в Україні фактично діють кілька сотень різних договорів. Вони стримують розвиток бізнесу, адже кожен з них пов’язаний із процедурою видачі та перевірками, а все це створює корупційні ризики.

Крім того, Данило Гетьманцев розповів, що в Україні для полегшення роботи бізнесу пропонується проведення податкової реформи адміністрування. Він її назвав «податковою у смартфоні», коли фактично всі податкові процедури будуть здійснюватися в електронній формі.

«Підприємець чи фізична особа-платник податків не контактуватиме з державним органом. Це електронний аудит, передзаповнення податкової декларації тощо. Це надсучасна податкова служба за кращими європейськими зразками», — наголосив парламентарій.

Таку реформу і дерегуляцію планують впроваджувати вже цього року.

Довідка Finance.ua:

в країні набирає обертів розробка концепції податкової реформи (попередньо названої10-10-10), яка, за словами ініціаторів, має сприяти економічному зростанню та формуванню новою податкової культури — за якої податки буде вигідніше сплачувати, аніж не сплачувати. Про це повідомляєпресслужба Європейської Бізнес Асоціації;

згідно з повідомленням, бізнес-спільнота вже тривалий час говорить про кілька важливих речей:

необхідність детінізації економіки,

важливість зниження навантаження на фонд оплати праці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.