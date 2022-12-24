Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп — Finance.ua

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів 1, 2 і 3 груп

Якщо фізична особа — підприємець (ФОП) не платить податки, до неї застосовуються штрафні санкції.

У Податковому кодексі визначено розмір штрафу за несплату податків — як єдиного податку, так і ЄСВ, пише сайт Pro Гроші.

Єдиний податок

1 і 2 група ФОП. Якщо підприємець не сплатив єдиний податок, або сплатив його не в повному обсязі, йому нараховують штраф в розмірі 50% ставки єдиного податку. Причому сума штрафу фіксована. Тобто навіть якщо ви недоплатили 10 грн, все одно штраф становитиме 50% ставки податку.

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3 група ФОП. Сума залежить від строку, на який затримано сплату єдиного податку:

до 30 днів — 5% від суми боргу;

понад 30 днів — 10% суми боргу;

якщо буде доведено, що ФОП 3 групи умисно не сплатив єдиний податок, штраф становитиме 25% від суми боргу.

Окрім штрафу, може бути нарахована й пеня. Її розмір залежить від того, хто помітив заборгованість. Якщо ви помилилися й недоплатили суму єдиного податку, то пеню почнуть нараховувати після того, як мине 90 днів після закінчення строку сплати цього податку. А якщо протягом цих 90 днів виявити недоплату самостійно, то пені взагалі не буде.

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Але якщо недоплату виявить податкова, то підприємцю нарахують пеню за кожен прострочений день, починаючи з першого робочого дня після закінчення строку сплати єдиного податку.

ЄСВ

ФОПи всіх груп, що сплачують єдиний податок та перебувають на загальній системі оподаткування, мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), починаючи з 1 березня 2022 року. Ця пільга діятиме до завершення воєнного стану та ще протягом 12 місяців після цього.

Крім того, ФОПів звільнено від сплати ЄСВ за себе. А ФОПам 2 та 3 груп, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, дозволено не сплачувати єдиний соціальний внесок за працівників, мобілізованих до лав Збройних Сил України.

Відповідно, штрафи наразі не застосовуються.

Що робити, якщо не погоджуєтеся з розміром штрафу

Під час подачі звітності та сплати податків помилитися може не лише ФОП чи його бухгалтер, а й податкова. Тому важливо знати, як і за що нараховують штрафи. Це потрібно, щоб у разі потреби захистити свої права.

Якщо ви отримали повідомлення від податкової із сумою штрафу, але не погоджуєтесь із нарахуванням, ви маєте право оскаржити його в адміністративному порядку або в суді протягом 10 робочих днів після отримання.

Звернутися можна до однієї з інстанцій:

до Державної податкової служби України зі скаргою в письмовій чи електронній формі й за потреби надати докази та інші документи, які на вашу думку, свідчать, що штрафні санкції нараховано неправомірно (поки скаргу розглядатимуть, сплачувати штраф не потрібно, а пеня не нараховуватиметься);

до окружного адміністративного суду.

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