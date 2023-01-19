Які доходи мають декларувати ФОП у 2023 році — Finance.ua

Які доходи мають декларувати ФОП у 2023 році Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Які доходи мають декларувати ФОП у 2023 році

У 2023 році кампанія з декларування доходів за 2022 рік стартувала 1 січня та завершиться 15 травня.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

Чи можна подати декларацію про доходи онлайн

ДПС нагадує, що декларацію про майновий стан і доходи можна подавати в електронному вигляді через електронний кабінет ( cabinet.tax.gov.ua ) у розділі «ЕК для громадян» — «Податкова декларація про майновий стан і доходи».

Для цього буде потрібний особистий електронний ключ, виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Які доходи ФОП в 2023 мають задекларувати обов’язково

В ДПС нагадали, що ФОП зобов’язані самостійно обчислити суми податку на доходи та військового збору до сплати в бюджет. У розділі IV Податкового кодексу України перечислені такі види доходів:

окремі видів доходів від податкових агентів, які не були оподатковані при виплаті, але не звільнені від оподаткування — суми заборгованості, за якими минув строк позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо тощо (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу);

отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (інших фізичних осіб — резидентів або нерезидентів): спадщина, подарунки, дохід від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна (п. п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу) ;

отримання іноземних доходів (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

отримання доходів від підприємницької діяльності ФОП не на спрощеній системі оподаткування (ст. 177 Кодексу);

отримання доходів від незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

якщо іноземець набуває статус резидента України, він також має відобразити в податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п. п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).

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Які доходи не підлягають декларуванню в 2023

У той же час, Кодекс згадує випадки, коли платник податку звільнений від подання податкової декларації при отриманні доходів:

від податкових агентів, які згідно з розділу IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких вже був сплачений податок при нотаріальному посвідченні договорів відповідно до розділу IV Кодексу;

об’єкти спадщини, які згідно з розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Як декларувати доходи тим, хто отримав прихисток в інших країнах

Що робити тим, хто, маючи ФОП, біжав від війни та скористався правом на тимчасовий захист в інших країнах світу? Вони мають задекларувати благодійну допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, а також від закордонних благодійних організацій, — як іноземні доходи. При цьому податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум платити не потрібно. У декларації вони мають лише зазначити отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

Пояснення від Державної податкової служби: благодійна допомога за кордоном не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки. Ця пільга поширюється на всі форми надання зазначеної допомоги, у тому числі у разі її одержання як додаткове благо, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність.

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