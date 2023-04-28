Як декларувати дохід з дивідендів іноземних компаній: короткий гайд — Finance.ua

Як декларувати дохід з дивідендів іноземних компаній: короткий гайд Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Як декларувати дохід з дивідендів іноземних компаній: короткий гайд

У квітні добігає кінця період, коли українські громадяни можуть декларувати свої доходи як фізичні особи. Ті українці, які за рік отримали доходи від дивідендів іноземних компаній (наприклад, від акцій умовної Tesla або Apple), мають декларувати їх та платити з них податки.

Фінансовий консультант, співзасновник iPlan Любомир Остапів розповів AIN.UA, як заповнювати декларацію в такому разі та як рахувати податки.

Як декларувати дохід, який український податковий резидент отримав з дивідендів від іноземних компаній

Такі доходи оподатковуються і декларуються в Україні. Щоб подати декларацію про доходи фізособи онлайн, потрібно мати ЕЦП фізособи (можна оформити у ДПС або «ПриватБанку», або в будь-якому іншому центрі сертифікації).

За допомогою цієї ЕЦП треба авторизуватися в онлайн-кабінеті податкової і вибрати там «Декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи».

Дохід від дивідендів вказується у рядку 10.4 декларації (хоча є позиція податкової в тому, що це має бути рядок 10.10), такий дохід оподатковується по ставці 9% + 1,5% військового збору (пп. 167.5.4 ПКУ).

Як це працює і скільки платити податку, розглянемо на прикладі. Якщо ви отримали $1000 двома платежами по $500, ви в Україні маєте сплатити $105 податку (9% +1,5% з кожного платежу) за курсом НБУ на момент надходження коштів. Тобто, якщо вам перші $500 заплатили 1 лютого 2023, то по курсу на 1 лютого, і якщо другі $500 — 1 березня, то по курсу на 1 березня.

Якщо користувач купляв акції, наприклад, через додатки Monoinvest, Sense Superapp, йому буде трохи простіше: банк сам надасть виписку із порахованими сумами податків, потрібно буде просто скопіювати це в свою декларацію.

Якщо у вас є дивіденди від американських компаній та фондів, то брокер США при сплаті відраховує 15%. І для вас це — ускладнення. Можна посилатися на норми про уникнення подвійного оподаткування і платити з таких надходжень тільки 1,5% військового збору. Однак в такому разі потрібно буде надати українській податковій документ про те, що 15% податку вже були сплачені. Для цього платники податків отримують форму 1042S, перекладають її українською мовою, завіряють та подають до податкової. На жаль, українська ДПС може довідку 1042S не прийняти, і попросити документ від американської податкової (IRS), а як його дістати, наразі не відомо.

Також можна відтермінувати подання декларації на півроку, але краще цим не зловживати".

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