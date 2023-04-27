ChatGPT може підвищити точність прогнозів для інвесторів, – дослідження — Finance.ua

ChatGPT може підвищити точність прогнозів для інвесторів, – дослідження
Поява ChatGPT буквально спричинила фурор у світі. Цю технологію на базі штучного інтелекту намагаються адаптувати у багатьох сферах. Вчені з університету у Флориді вивчили це питання у контексті фондового ринку.
Згідно з новим дослідженням професорів, які працюють у галузі фінансів, потенційна цінність ChatGPT — передбачувати зміни на фондовій біржі.
ChatGPT та світові біржі
У рамках дослідження вивчили понад 50 тисяч заголовків новин з жовтня 2021 року про публічні компанії. Ці дані передавали чат-боту, який їх опрацював та оцінював відповідність даних у матеріалі та цін на активи.
Таким чином, виявили досить позитивну кореляцію між оцінками ChatGPT та показниками акцій компаній, які аналізували, наступного дня. Компанії з вищими оцінками від чату зазвичай мали кращі прибутки, ніж компанії з менш позитивними показниками.
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Згідно з результатами дослідження, ChatGPT перевершив традиційні методи аналізу, у рамках яких також використовують дані з новин та соціальних мереж для формування прогнозу щодо потенційного руху активів.
Дослідники заявили, що використання ChatGPT або інших схожих функцій під час ухвалення рішень, які пов’язані з інвестиціями, найімовірніше, призведе до появи більш точних прогнозів, а також підвищити ефективність торгових стратегій.
Попри потужні перспективи прогнозування прибутковості ринку існують певні побоювання щодо ризиків, якщо цей інструмент не надасть настільки точних та правильних даних, які очікували.
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