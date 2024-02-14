У Міноборони виявили ще одну корупційну схему із закупівлями продуктів — Finance.ua

У Міноборони виявили ще одну корупційну схему із закупівлями продуктів Сьогодні 12:20 — Кримінал

У Міноборони виявили ще одну корупційну схему із закупівлями продуктів, Фото: НАБУ

НАБУ викрило нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів», — сказано в повідомленні.

Фото: НАБУ

Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії рф.

Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових.

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«Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом», — зазначили в НАБУ.

Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

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