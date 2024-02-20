На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради — Finance.ua
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На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради

Кримінал
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На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради
На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради. У результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.
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Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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