Розкрадання в оборонці: антикорупційні органи ведуть понад 60 проваджень — Finance.ua

Розкрадання в оборонці: антикорупційні органи ведуть понад 60 проваджень
Результати НАБУ та САП за минулий рік стали найбільш значущими за весь час існування антикорупційних органів в Україні. Пріоритетними завданнями є викриття злочинних організацій, організованих злочинних груп за участі топ-посадовців та розслідування у сфері оборони та відновлення.
Про це заявив глава антикорупційного бюро Семен Кривонос під час пресконференції.
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«Розкрадання в армії у цей час — це надзвичайно складний злочин. Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування у більш ніж 60 провадженнях, які стосуються зловживань у сфері оборони. Найбільш пріоритетні з них стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу. Щойно слідство буде готове, в найближчий час ми продемонструємо суспільству конкретні результати», — сказав голова НАБУ.
Він додав, що протягом минулого року економічний ефект діяльності органів НАБУ та САП сягнув 4,7 млрд грн — в півтора рази більше, ніж у 2022 році.
«Те, над чим ми будемо спільно працювати, — це автономне прослуховування НАБУ. Для того, щоб НАБУ нарешті не лише на законодавчому рівні, а й у практичному плані отримало можливість автономно прослуховувати телефони. В 2024 році вперше в історії НАБУ проведуть незалежний аудит з незалежними експертами», — заявив Кривонос.
Глава НАБУ також заявив, що триває розвиток антикорупційної системи в Україні. Це є однією з вимог Єврокомісії щодо початку перемовин про вступ України в ЄС.
«По-перше, вибори директора НАБУ, це було однією з вимог, яка була виконана. Ще однією умовою умовою було збільшення штатної чисельності НАБУ до 1000 осіб. Ця умова виконана, парламентом проголосована. Ці 300 нових осіб розподілені на три роки — по 100 в 2024—2026 роках», — повідомив Кривонос.
За словами керівника САП Олександра Клименка, ще одним кроком до початку перемовин став закон, який дав можливість органу стати більш незалежним.
«На даний момент ми реалізовуємо цей закон, і я переконаний, що суспільство відчує результат від правильності цього рішення. Важливим є вдосконалення не лише інституцій, а й правового поля, в якому ми працювали», — сказав Клименко.
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