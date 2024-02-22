Розкрадання в оборонці: антикорупційні органи ведуть понад 60 проваджень — Finance.ua

Розкрадання в оборонці: антикорупційні органи ведуть понад 60 проваджень Сьогодні 09:45 — Кримінал

Розкрадання в оборонці: антикорупційні органи ведуть понад 60 проваджень

Результати НАБУ та САП за минулий рік стали найбільш значущими за весь час існування антикорупційних органів в Україні. Пріоритетними завданнями є викриття злочинних організацій, організованих злочинних груп за участі топ-посадовців та розслідування у сфері оборони та відновлення.

Про це заявив глава антикорупційного бюро Семен Кривонос під час пресконференції.

«Розкрадання в армії у цей час — це надзвичайно складний злочин. Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування у більш ніж 60 провадженнях, які стосуються зловживань у сфері оборони. Найбільш пріоритетні з них стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу. Щойно слідство буде готове, в найближчий час ми продемонструємо суспільству конкретні результати», — сказав голова НАБУ.

Він додав, що протягом минулого року економічний ефект діяльності органів НАБУ та САП сягнув 4,7 млрд грн — в півтора рази більше, ніж у 2022 році.

Читайте також У Міноборони виявили ще одну корупційну схему із закупівлями продуктів

«Те, над чим ми будемо спільно працювати, — це автономне прослуховування НАБУ. Для того, щоб НАБУ нарешті не лише на законодавчому рівні, а й у практичному плані отримало можливість автономно прослуховувати телефони. В 2024 році вперше в історії НАБУ проведуть незалежний аудит з незалежними експертами», — заявив Кривонос.

Глава НАБУ також заявив, що триває розвиток антикорупційної системи в Україні. Це є однією з вимог Єврокомісії щодо початку перемовин про вступ України в ЄС.

«По-перше, вибори директора НАБУ, це було однією з вимог, яка була виконана. Ще однією умовою умовою було збільшення штатної чисельності НАБУ до 1000 осіб. Ця умова виконана, парламентом проголосована. Ці 300 нових осіб розподілені на три роки — по 100 в 2024—2026 роках», — повідомив Кривонос.

За словами керівника САП Олександра Клименка, ще одним кроком до початку перемовин став закон, який дав можливість органу стати більш незалежним.

«На даний момент ми реалізовуємо цей закон, і я переконаний, що суспільство відчує результат від правильності цього рішення. Важливим є вдосконалення не лише інституцій, а й правового поля, в якому ми працювали», — сказав Клименко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.