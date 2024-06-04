Начислили себе премии на 21 млн гривен бюджетных средств: что делало руководство больницы на Запорожье — Finance.ua
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Начислили себе премии на 21 млн гривен бюджетных средств: что делало руководство больницы на Запорожье

Криминал
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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры участники преступной группировки, в состав которой вошли должностные лица одной из районных больниц Запорожской области, уведомлены о подозрении в присвоении чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения шесть должностных лиц Ореховской многопрофильной больницы интенсивного лечения объединились в организованную преступную группу с целью завладения денежными средствами фонда медицинского учреждения.
По согласованному плану главный бухгалтер больницы и две ее подчиненные ежемесячно и к праздникам начисляли себе и еще троим участникам группировки премии в размерах, выходящих за пределы финансового плана.
Разовый размер таких безосновательных начислений колебался в среднем от 50 тыс. до 150 тыс. грн. При этих обстоятельствах в течение года подозреваемым удалось присвоить более 21 млн грн бюджетных средств, выделенных государством на нужды медучреждения.
Во время проведенных обысков правоохранители изъяли денежные средства в сумме 115 тыс. долларов США, 26 тыс. евро, 85 тыс. грн, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию больницы, черновые записи.
В настоящее время проверяется информация о легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
По материалам:
Україна Криминальна
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