Начислили себе премии на 21 млн гривен бюджетных средств: что делало руководство больницы на Запорожье — Finance.ua

Начислили себе премии на 21 млн гривен бюджетных средств: что делало руководство больницы на Запорожье Сегодня 18:23 — Криминал

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры участники преступной группировки, в состав которой вошли должностные лица одной из районных больниц Запорожской области, уведомлены о подозрении в присвоении чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения шесть должностных лиц Ореховской многопрофильной больницы интенсивного лечения объединились в организованную преступную группу с целью завладения денежными средствами фонда медицинского учреждения.

По согласованному плану главный бухгалтер больницы и две ее подчиненные ежемесячно и к праздникам начисляли себе и еще троим участникам группировки премии в размерах, выходящих за пределы финансового плана.

Разовый размер таких безосновательных начислений колебался в среднем от 50 тыс. до 150 тыс. грн. При этих обстоятельствах в течение года подозреваемым удалось присвоить более 21 млн грн бюджетных средств, выделенных государством на нужды медучреждения.

Во время проведенных обысков правоохранители изъяли денежные средства в сумме 115 тыс. долларов США, 26 тыс. евро, 85 тыс. грн, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию больницы, черновые записи.

В настоящее время проверяется информация о легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Україна Криминальна По материалам:

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