Присвоили почти 6,2 млн грн с банковского счета: разоблачены банковский руководитель и два пособника (фото) — Finance.ua

Присвоили почти 6,2 млн грн с банковского счета: разоблачены банковский руководитель и два пособника (фото) Сегодня 17:23 — Криминал

Присвоили почти 6,2 млн грн с банковского счета: разоблачены банковский руководитель и два пособника (фото)

Полиция Киева разоблачила банковского руководителя и двух его пособников на мошенничестве, они присвоили почти 6,2 млн грн с банковского счета

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как действовали

Злоумышленники с помощью поддельных документов сняли деньги с банковского счета клиентки, приобрели украшения и разделили между собой. Кроме того, следствием установлены еще пять пострадавших, со счетов которых они аналогичным образом сняли средства. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Разоблачили противоправную схему оперативники управления уголовного розыска и следователи следственного управления полиции столицы совместно с работниками управления банковской безопасности и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в преступную группу входило три человека:

32-летний управляющий филиала банка и двое его знакомых. Работник финучреждения выбрал среди клиентов банка женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег, и передал ее данные 42-летнему знакомому, изготовившему фиктивные документы на ее имя. В дальнейшем их 29-летняя сообщница, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей почти 6,2 млн грн.

Кроме того, в ходе досудебного расследования полицейские установили еще пятерых потерпевших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом сняли деньги. Точная сумма нанесенного им ущерба устанавливается, по предварительным подсчетам, она может достигать 10 млн грн.

Во время обысков полицейские изъяли у фигурантов ряд вещественных доказательств, подтверждающих их вину, среди которых, в частности, черновые записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигуранток для маскировки, деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства пострадавших, а также три автомобиля.

Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает до 12 лет заключения.

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