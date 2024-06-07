В Киеве задержали экс-депутата, которая зарабатывала на уклонистах до $100 тысяч в месяц — Finance.ua

В Киеве задержали экс-депутата, которая зарабатывала на уклонистах до $100 тысяч в месяц Сегодня 17:15 — Криминал

В Киеве задержали экс-депутата, которая зарабатывала на уклонистах до $100 тысяч в месяц, kyiv.npu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего народного депутатка, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации и вместе с сообщниками ежемесячно зарабатывала на уклонистах до 100 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«К схеме причастна бывший народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины», — сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновница организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила «прибыль» почти в 100 тыс. американских долларов.

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Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Также к «схеме» были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет документов для уклонения от мобилизации.

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Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем «диагностировали» у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности.

В результате комплексных мероприятий в Киеве «на горячем» задержан организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей «откат» в размере 32 тыс. долларов США.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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