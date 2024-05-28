$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов

Криминал
45
$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов
$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов, Фото: dpsu.gov.ua
В Одессе женщина организовала незаконную схему заработка на мужчинах мобилизационного возраста, стремящихся получить отсрочку и уехать за границу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Бизнесвумен предлагала мужчинам возможность получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью I или II группы.
Читайте также
Она подыскивала своих клиентов с помощью объявлений в закрытом телеграм-канале.
«Брака по расчету» стоил мужчинам от $4 тыс., в зависимости от инвалидности и количества детей.
Кроме того, в перечень услуг «свахи» входили советы по пересечению границы, как себя вести и как отвечать на вопросы пограничников.
Читайте также
30-летняя женщина погорела при получении $4 тыс. от «жениха» за знакомство с многодетной матерью и последующую регистрацию фиктивного брака.
Правоохранители задержали организатора схемы. В настоящее время ей вручили сообщение о подозрении в совершенном преступлении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.