$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов — Finance.ua

$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов Сегодня 19:15 — Криминал

$4 тыс. за фиктивный брак: ГНСУ разоблачила схему для уклонистов, Фото: dpsu.gov.ua

В Одессе женщина организовала незаконную схему заработка на мужчинах мобилизационного возраста, стремящихся получить отсрочку и уехать за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Бизнесвумен предлагала мужчинам возможность получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью I или II группы.

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Она подыскивала своих клиентов с помощью объявлений в закрытом телеграм-канале.

«Брака по расчету» стоил мужчинам от $4 тыс., в зависимости от инвалидности и количества детей.

Кроме того, в перечень услуг «свахи» входили советы по пересечению границы, как себя вести и как отвечать на вопросы пограничников.

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30-летняя женщина погорела при получении $4 тыс. от «жениха» за знакомство с многодетной матерью и последующую регистрацию фиктивного брака.

Правоохранители задержали организатора схемы. В настоящее время ей вручили сообщение о подозрении в совершенном преступлении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.

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