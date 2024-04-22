Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины — Finance.ua
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Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины

Криминал
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Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.
Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.
После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатор задержан правоохранителями.
Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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