Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины — Finance.ua

Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины Сегодня 09:45 — Криминал

Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.

После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатор задержан правоохранителями.

Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.