Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины — Finance.ua

Во Львовской области чиновник за 30 тысяч долларов «помогал» уклонистам бежать из Украины
Во Львовской области чиновник помогал уклонистам пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал мужчинам вывезти их на собственном авто.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили заместителя директора одного из львовских коммунальных предприятий, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.
Мужчина обещал двум жителям Львовской области переправить их за границу в собственном микроавтобусе за 30 тысяч долларов. Чиновник уверял их, что имеет соответствующие связи и его с пассажирами пропустят на границе без проверки.
После передачи первой части средств, а именно 10 тысяч долларов, организатор задержан правоохранителями.
Также чиновник готовил пересечение границы для еще одного гражданина. За это он успел получить от него аванс в сумме 8 тысяч долларов.
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