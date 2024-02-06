В Нацполиции рассказали, сколько дел завели на уклонистов и где их больше всего — Finance.ua

В Нацполиции рассказали, сколько дел завели на уклонистов и где их больше всего Сегодня 19:30 — Криминал

В Нацполиции рассказали, сколько дел завели на уклонистов и где их больше всего

Правоохранители возбудили более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной полиции.

По информации Нацполиции, правоохранители открыли 9620 дел по статье об уклонении от мобилизации. Больше всего производств в Закарпатской (1053) и Днепропетровской (934) областях.

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При этом почти 2,5 тысячи дел рассматриваются в судах, а 4,5 тысячи были закрыты.

Напомним, 30 января Кабинет министров повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации , военном учете и прохождении военной службы. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки имеет вопросы о наказании для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации. Согласно тексту документа , за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.

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