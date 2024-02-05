Бизнес просит ВРУ пересмотреть новое мобилизационное законодательство — ЕБА Сегодня 13:00 — Личные финансы

Бизнес просит ВРУ пересмотреть новое мобилизационное законодательство — ЕБА

30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона № 10 449, которым предлагается усовершенствовать законодательство о мобилизации. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.

Об этом пишет Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

Как говорится в сообщении, документ фактически является копией законопроекта № 10 378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции Украины и мог иметь негативные последствия для экономики.

Украине нужен работающий бизнес, требуются новые инвестиции. Украине нужна работающая экономика.

По данным Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, только за ноябрь и только крупный бизнес уплатил почти 27 млрд грн в госбюджет.

В то же время особенно сенситивным для этих двух направлений стал вопрос человеческого ресурса.

Что предлагают

Бизнес убежден, что ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работу части страны.

По убеждению Европейской Бизнес Ассоциации, вышеупомянутый законопроект нельзя принимать, а нужно еще раз осознанно подойти к его доработке.

«Большим вопросом и предостережением является опция их вручения дистанционно. Другим вопросом является наложение ограничений в судебном порядке. Во-первых, судебная система и так крайне перезагружена, и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными. Во-вторых, в настоящее время страна требует большой работы в контексте налаживания работы с верховенством права — поэтому важно, чтобы и в таких делах верховенство права имело место и т. д. » — говорится в сообщении ЕБА.

Ассоциация подготовила ряд предложений и комментариев к законопроекту.

Граница

Правоохранительные органы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали развертывать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины. Сотрудники проводят проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку через госграницу, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных согласно Закону Украины.

Это приводит к образованию дополнительных очередей на государственной границе, паники среди работников компании, уполномоченных на выполнение соответствующих перевозок.

Ведь даже если водитель забронирован сейчас, перед перебронированием работник может быть несколько дней/недель не на броне. Соответственно, должен явиться в ТЦК для обновления информации и, по опыту, о котором говорит бизнес, часто таких работников мобилизуют, не дождавшись решения о продлении брони. Такая ситуация на границах приводит к тому, что, с одной стороны, усложнилась логистика (и так в непростое время), с другой стороны, у работников возникает немало вопросов и, иногда, паника — даже, как уже было отмечено, среди работников, уполномоченных пересекать границу.

Бронирование работников

По информации компаний-членов Ассоциации, забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии.

Для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к председателям всех профильных Комитетов Верховной Рады Украины, Первому вице-премьер-министру Украины — Министру экономики Украины Юлии Свириденко с призывом учесть комментарии и предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства. В частности, не принимать законопроект № 10 449 в действующей редакции без соответствующих доработок.

Справка Finance.ua:

украинцам хотят отправлять повестки через электронный кабинет. Украинское правительство представило Верховной Раде последний законопроект, связанный с мобилизацией. В течение 60 дней с момента начала проведения мобилизационных мероприятий военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК;

также призывник имеет право предупредить о неприбытии в ТЦК и СП в течение трех дней, однако только по уважительным причинам, в частности, ввиду событий стихийного характера, болезней, действий россии или смерти близкого родственника.

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