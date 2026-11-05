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Репетиторство как бизнес: что нужно для старта

Личные финансы
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Образовательные услуги попали в пятерку самых распространенных направлений новых ФЛП
Образовательные услуги попали в пятерку самых распространенных направлений новых ФЛП
Малый бизнес в Украине остается одним из направлений, в которых люди ищут возможности для самозанятости и заработка. С января по сентябрь 2026 года в Украине открылось более 222 тыс. ФЛП. Как показывает статистика, в этом году новых бизнесов открылось на 66 тыс. больше, чем закрылось.
Среди направлений, которые привлекают внимание предпринимателей — репетиторство, учебные курсы и детские занятия. Рассмотрим, сколько стоит запуск такого бизнеса и с какими рисками придется столкнуться.
Образовательные услуги попали в пятерку самых распространенных направлений новых ФЛП в 2026 году. Кроме того, в первом полугодии 2026 года образование имело самый чистый прирост предпринимателей среди сфер, которые отслеживал «Опендатабот».

Что нужно для запуска

Для работы в этой сфере необходимы знания по определенному предмету или навыки преподавания, разработана программа занятий, клиентская база и средства для дистанционного обучения.
Популярные направления — иностранные языки, математика, подготовка к экзаменам, программирование и творческие занятия.
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Самый низкий порог входа будет при работе в онлайн формате. Здесь основные расходы — это приобретение ноутбука, качественного микрофона, вебкамеры, оформление подписки на платформы (Zoom, LMS-системы) и таргетинг в соцсетях.
Если же речь идет об офлайн-центрах, то сразу же добавляются расходы на аренду помещения (с обязательным укрытием), мебель, технику, ремонт и оформление лицензий. Но государство активно дает гранты на детские центры и профессиональное обучение, а многие зарубежные фонды финансируют курсы переквалификации, поскольку это способствует социализации ВПЛ, их детей и ветеранов.

Сколько можно заработать

Потенциальная чистая прибыль преподавателя с постоянной базой учеников составляет 15−50 тыс. грн в месяц. Небольшой учебный центр с несколькими преподавателями может приносить больше, однако потребует дополнительных расходов на администрирование.

Преимущества бизнеса

  • Маржинальность считается высокой, ведь вы продаете интеллектуальную собственность и расходы ниже, чем в товарном бизнесе;
  • высокий запрос: родители ищут кружки с собственным укрытием, в тренде — альтернативное образование;
  • из-за изменения рынка труда в обществе есть запрос на переквалификацию;
  • для онлайн-центров неважна региональная привязка: можно жить в небольшом городке Черкасской области, а обучать клиентов из Киева или тех, кто сейчас находится за границей;
  • высокий спрос на репетиторов из-за пробелов в школьном образовании вследствие карантинных ограничений, военных действий и т. д.

Недостатки и риски

  • Демпинг цен и присвоение вашего интеллектуального продукта: онлайн-курсы могут слить в сеть, поставив более низкие цены;
  • выгорание, ведь образование это психологически затратный процесс;
  • требования к безопасности и энергонезависимости для детских оффлайн-центров: должно быть сертифицировано укрытие и антикризисный план на случай блекаута;
  • сезонность и отток учеников.

Региональные особенности

Для прифронтовых регионов актуально онлайн-образование, спрос на психологическую реабилитацию через творчество. В то же время из-за миграции в западных регионах (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск) наблюдается спрос на детские центры и кружки, так как там находится большое количество релоцированных семей.
Также в городах большая конкуренция на рынке ИТ-курсов, бизнес-образования, EdTech и иностранных языках.
В статье по ссылке мы собрали топ-10 направлений малого бизнеса Украины по регионам, которые соответствуют актуальным тенденциям украинского предпринимательства.
По материалам:
Finance.ua
РаботаБизнесФЛП
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