Специалистам, которые ликвидируют последствия атак россии, ежемесячно будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Кабинет Министров вводит дополнительную государственную помощь для работников, восстанавливающих объекты критической инфраструктуры после российских атак. В течение осенне-зимнего периода специалисты будут получать по 30 тыс. грн за каждый месяц участия в восстановительных работах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кто получит по 30 тысяч гривен

Доплаты предусмотрены для энергетиков, тепловиков, газовиков, работников предприятий водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб, а также железнодорожников.

«Именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость. Это наименьшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас», — заявил Корецкий.

Выплаты будут начисляться за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона.

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Как уточнил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмигаль, государственная помощь будет предоставляться работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период наиболее суровых погодных условий — с ноября по март.

«По инициативе президента Украины Минэнерго безотлагательно разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство поддержало это решение», — отметил Шмыгаль.

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Выплаты начнутся уже в этом месяце.

Координировать экспериментальный проект Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры.