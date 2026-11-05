0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Специалистам, которые ликвидируют последствия атак россии, ежемесячно будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Личные финансы
41
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Обновление программы доплат для ремонтных бригад
Обновление программы доплат для ремонтных бригад
Кабинет Министров вводит дополнительную государственную помощь для работников, восстанавливающих объекты критической инфраструктуры после российских атак. В течение осенне-зимнего периода специалисты будут получать по 30 тыс. грн за каждый месяц участия в восстановительных работах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кто получит по 30 тысяч гривен

Доплаты предусмотрены для энергетиков, тепловиков, газовиков, работников предприятий водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб, а также железнодорожников.
«Именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость. Это наименьшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас», — заявил Корецкий.
Выплаты будут начисляться за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона.
Читайте также
Как уточнил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмигаль, государственная помощь будет предоставляться работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период наиболее суровых погодных условий — с ноября по март.
«По инициативе президента Украины Минэнерго безотлагательно разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство поддержало это решение», — отметил Шмыгаль.
Читайте также
Выплаты начнутся уже в этом месяце.
Координировать экспериментальный проект Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам и ремонтным бригадам, возобновляющим энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems