Специалистам, которые ликвидируют последствия атак россии, ежемесячно будут доплачивать по 30 тысяч гривен

Кабинет Министров вводит дополнительную государственную помощь для работников, восстанавливающих объекты критической инфраструктуры после российских атак. В течение осенне-зимнего периода специалисты будут получать по 30 тыс. грн за каждый месяц участия в восстановительных работах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Кто получит по 30 тысяч гривен
Доплаты предусмотрены для энергетиков, тепловиков, газовиков, работников предприятий водоснабжения и водоотвода, коммунальных служб, а также железнодорожников.
«Именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость. Это наименьшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас», — заявил Корецкий.
Выплаты будут начисляться за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона.
Как уточнил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмигаль, государственная помощь будет предоставляться работникам, привлеченным к ремонтным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также на объектах железнодорожного транспорта общего пользования в период наиболее суровых погодных условий — с ноября по март.
«По инициативе президента Украины Минэнерго безотлагательно разработало проект решения о возобновлении программы доплат для ремонтных бригад, а правительство поддержало это решение», — отметил Шмыгаль.
Координировать экспериментальный проект Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Владимир Зеленский поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам и ремонтным бригадам, возобновляющим энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.