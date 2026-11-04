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Украине нужно еще 450 млн евро на энергетику — Шмигаль

Энергетика
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Дефицит Фонда поддержки энергетики Украины составляет 450 млн евро. Из этой суммы 100 млн евро необходимо направить на закупку кабелей. Еще 500 млн евро нужно для ремонта Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, поврежденного российским дроном.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль по результатам встречи с послами стран G7, ЕС и NB8.

Украина возобновляет энергетическую инфраструктуру после российских атак

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в энергетическом секторе Украины и реформы.
«россия нарастила атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Мы были к этому готовы. 235 сооружений защиты второго уровня эффективно прикрывают ключевые энергетические элементы. За полгода зафиксирован единственный факт поражения баллистической ракетой объекта под защитой. Около 20 тысяч специалистов привлечены к восстановительным работам. Общинам передали из хабов более 8 тысяч тонн оборудования. Все это позволяет восстанавливать объекты за дни, а не месяцы», — отметил Шмыгаль.

Сколько средств нужно энергетическому сектору Украины

Почти 800 млн евро поступило в Фонд поддержки энергетики Украины с начала года.
«В то же время нуждаемся еще в 450 млн евро, из которых 100 млн — на кабели. Еще 500 млн евро необходимы для ремонта поврежденного российским дроном Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Рассчитываем на поддержку в привлечении соответствующего финансирования», — подчеркнул Шмигаль.

Реформы в энергетическом секторе

Отдельное внимание во время встречи было уделено реформам в энергетике. В частности, Украина обновляет органы управления государственных энергетических компаний в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Также идет модернизация законодательной базы для интеграции с Европейским Союзом, развитие возобновляемой и децентрализованной генерации.
Кроме того, Украина начала процесс присоединения к Агентству ядерной энергии ОЭСР. Это важный шаг на пути полноправного членства в Организации.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаШмыгальЭнергетика Украины
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