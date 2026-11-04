НКРЭКУ планирует снизить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует снизить тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче с 1 января 2027 года на 1,6% - до 914,02 грн/МВт-час.

Соответствующее решение было одобрено на заседании регулятора 3 ноября.

Какими будут составляющие тарифа

Составляющая на покрытие ВСО по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2027 году составит 423,35 грн/МВт-ч.

Для предприятий зеленой электрометаллургии тариф на передачу планируется на уровне 490,67 грн/МВт-час.

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