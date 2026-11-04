НКРЭКУ планирует снизить тариф на передачу электроэнергии
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ПартнерскаяИнвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
Аналитики Goldman Sachs изменили прогноз цен на нефть — прогноз на 2027
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